يوفنتوس يودع دوري الأبطال بعد هزيمته أمام فياريال

(أنسامد) - مارس 17 - روما - ودع فريق يوفنتوس الإيطالي دوري ابطال أوروبا من دور الستة عشر، مساء الأربعاء، بعدما خسر في ميدانه من ضيفه فياريال الإسباني، بثلاثية دون رد، في مباراة الإياب بين الفريقين.



وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على وقع التعادل بهدف لكل فريق في ملعب لا سيراميكا بإسبانيا، وكان يكفي اليوفي الفوز بأي نتيجة في لقاء العودة بأرضه، للتأهل لدور الثمانية من المسابقة.



(أنسامد).



