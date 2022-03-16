يوفنتوس يأمل في الفوز أمام فياريال

(أنسامد) - مارس 16 - روما - يأمل نادي يوفنتوس الإيطالي الفوز اليوم أمام فياريال الإسباني مساء اليوم ضمن منافسات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.



ويستعين اليوفي بنجمه الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم الفريق، ويتأمل جمهور السيدة العجوز به كثيراً ليساعدهم على التأهل، في ظل موجة الإصابات الكبيرة التي ضربت كافة الخطوط.



دوشان فلاهوفيتش لاعب كرة قدم صربي يلعب في مركز الهجوم لنادي يوفنتوس الإيطالي و‌منتخب صربيا.



بدأت مسيرة فلاهوفيتش الاحترافية مع نادي بارتيزان الصربي في 2016، وفاز معهم بالدوري الصربي و‌بكأس صربيا مرتين.



ثم انتقل إلى فيورنتينا في 2018 حيث فاز بجائزة أفضل لاعب شاب في موسم 2020-21 بعد أن سجل 21 هدفًا في الدوري الإيطالي ذلك الموسم.



لعب فلاهوفيتش أول مباراة له مع المنتخب الصربي في بطولة دوري الأمم الأوروبية في 2020. وسجل 4 أهداف للمنتخب في تصفيات كأس العالم 2022 مساهمًا في تأهل منتخب بلاده إلى مونديال قطر.



(أنسامد).



