سيرجينو دست على رادار نادي روما

(أنسامد) - مارس 15 - روما - ذكرت تقارير إيطالية أن نادي روما الإيطالي يضع عينه على الهولندي سيرجينو دست، لاعب نادي برشلونة الإسباني.



ويرغب روما في التعاقد مع الاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ومن المقرر انتهاء عقد صاحب الـ 21 عاماً مع الفريق الكتالوني في يونيو 2025.



سيرجينو جياني ديست من مواليد 3 نوفمبر 2000 هو لاعب كرة قدم أمريكي يلعب كظهير أيمن مع نادي برشلونة الإسباني، والمنتخب الأمريكي، وسبق وأن لعب مع نادي أياكس أمستردام في الدوري الهولندي الممتاز.



وُلد ديست في هولندا لأم هولندية وأب أمريكي، ويمثل الولايات المتحدة على المستوى الدولي مُنذ عام 2019. (أنسامد).



