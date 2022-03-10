شكوك حول مستقبل ديبالا مع يوفنتوس

(أنسامد) - مارس 10 - روما - أكدت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أمس الأربعاء، بأنه قد تم تأجيل الاجتماع ما بين مديري يوفنتوس وممثلي المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا إلى ما بعد مباراة دوري الأبطال أمام فياريال، وهو الاجتماع الذي كان من المُفترض أن يُعقد اليوم.



وينتهي عقد اللاعب الأرجنتيني مع يوفنتوس بنهاية الموسم، ويأتي ذلك في الوقت الذي أبدت بعض الأندية الأوروبية اهتمامها بالتوقيع مع اللاعب، ومن بينهم الغريم التقليدي إنتر.



ووفقاً لقناة سكاي، فإنه قد تم تأجيل الاجتماع المنتظر، وذلك رغم أن خورخي أنطون وكيل اللاعب وحاشيته كانوا قد وصلوا إلى تورينو بالفعل، ولم يتم الكشف بعد عن أسباب عدم عقد الاجتماع. (أنسامد).



