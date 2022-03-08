إنتر ميلان يتحرك للتعاقد مع سواريز

(أنسامد) - مارس 8 - روما - ذكرت تقارير إسبانية أن نادي إنتر ميلان الإيطالي مهتم بالتعاقد مع النجم الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد.



ويرغب إنتر ميلان في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث من المقرر انتهاء عقد صاحب الـ 35 عاماً مع النادي المدريدي، في يونيو المقبل.



لويس سواريز من مواليد 24 يناير 1987 هو لاعب كرة قدم أوروجواياني يلعب رأسَ حربة لنادي أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني و‌منتخب أوروجواي.



في يوليو 2014، انتقل سواريز من ليفربول إلى برشلونة مقابل 82.3 مليون يورو، والذي جاء بعد فوزه بالحذاء الذهبي الأوروبي في الموسم السابق مع ليفربول.



وبعد انتقاله إلى برشلونة، تألق اللاعب بشكل لافت، وساهم في حصد النادي الكتالوني العديد من البطولات خلال الأعوام الماضية، قبل انتقاله إلى نادي أتليتكو مدريد عقب الهزيمة القاسية لبرشلونة ف دوري الأبطال قبل الماضي، أمام نادي بايرن ميونخ، 8-2. (أنسامد).



