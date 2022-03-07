ميلان يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بعد فوزه على نابولي

(أنسامد) - مارس 7 - روما - تمكن فريق أيه سي ميلان من تحقيق انتصار مُهم على فريق نابولي بنتيجة هدفٍ دون رد، وذلك في المُباراة التي أقيمت بينهما في إطار الدوري الإيطالي.



وجاء هدف المباراة التي استضافها ملعب دييجو مارادونا، عن طريق النجم الفرنسي للروسونيري أوليفيه جيرو في الدقيقة 49 من اللقاء.



وارتفع رصيد ميلان بعد الفوز في مُباراة اليوم للنقطة رقم 60، وعاد الفريق للصدارة من جديد بفارق نقطتين عن إنترميلان الذي تراجع للمركز الثاني، ولكن يبقى له مباراة مؤجلة.



وتجمد رصيد نابولي عند 57 نقطة، في المركز الثالث من ترتيب الدوري.



(أنسامد).



