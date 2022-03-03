يوفنتوس يفوزعلى فيورنتينا في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا

(أنسامد) - مارس 3 - روما - حقق يوفنتوس فوزاً صعباً على مضيفه فيورنتينا بهدف نظيف، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب "فلورنسا"، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا.



ووضع يوفنتوس قدماً في نهائي كأس إيطاليا بهذا بالانتصار، لاسيما وأنّ مباراة العودة ستقام على ملعبه "أليانز ستاديوم" في 21 أبريل المقبل.



وظهر يوفنتوس بشكل مخيب جداً خلال الشوط الأول على عكس فيورنتينا، حيث خلق أصحاب الأرض العديد من الفرص السانحة للتسجيل، بينما اكتفى فريق المدرب ماسيميليانو أليجري بالدفاع عن المرمى.



وتحسن أداء يوفنتوس بشكل ملحوظ خلال الشوط الثاني بفضل دخول خوان كوادرادو وألفارو موراتا، وكاد الوافد الجديد دوشان فلاهوفيتش افتتاح باب التسجيل خلال الثلث ساعة الأولى عندما حاول أن يضع الكرة من فوق الحارس.



لكن استطاع يوفنتوس اقتناص الفوز بفضل هدف أحرزه لورينزو فينوتي في مرمى فريقه، فيورنتينا، في الدقيقة الـ 91 من المباراة. (أنسامد).



