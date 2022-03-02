تعادل سلبي بين ميلان وإنتر في ذهاب نصف نهائي كوبا إيطاليا

(أنسامد) - مارس 2 - روما - انتهى ذهاب نصف نهائي كوبا إيطاليا بين ميلان وإنتر بالتعادل السلبي 0-0، على ملعب سان سيرو.



مباراة مقتسمة نصفين لم تحمل الكثير الذي يُذكر في ظل حذر من الجانبين، حيث سدد كلاهما تسديدتين على حد أقصى على المرمى.



من ناحيته أكد ستيفانو بيولي، المُدير الفني لفريق أيه سي ميلان، أن فريقه استحق أكثر من التعادل السلبي أمام غريمه.



من المقرر أن يلتقي الفريقان من جديد على أرض نفس الملعب يوم 20 إبريل المُقبل، في مباراة العودة. (أنسامد).



