ميلان يواجه الإنتر مساء اليوم في كأس إيطاليا

(أنسامد) - مارس 1 - روما - يستضيف فريق ميلان مساء اليوم الثلاثاء منافسه وجاره إنتر ميلان في ديربي ديلا المادونينا على ملعب "سان سيرو" الكبير في ذهاب دور نصف نهائي كأس إيطاليا.



ومن المتوقع أن تقام مباراة الإياب بين إنتر ميلان وميلان على ملعب الأول في 20 من شهر أبريل القادم.



وسيدخل فريق ميلان مباراته أمام إنتر ميلان وهدفه تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في لقاء الإياب، بينما يرغب الإنتر في الخروج بأقل الأضرار من تلك المواجهة لتزداد فرص تأهله لنهائي الكأس.



تاريخياً، تواجه الفريقان بمسابقة كأس إيطاليا حتى الآن 25 مرة، فاز الروسونيري في 10 مواجهات، وخسر في 8 لقاءات، وتعادل الفريقان في سبع مباريات. (أنسامد).



