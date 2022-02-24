الفرنسي جيرو يؤكد رغبته بالاستمرار في الميلان

(أنسامد) - فبراير 24 - روما - تحدث المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو حول استمراره مع الميلان خلال الفترة المقبلة، إذ أعرب على سعادته كونه لاعبًا في الروسينيري، مؤكدًا رغبته في تحقيق الألقاب خلال الفترة القادمة مع النادي الإيطالي.



وأضاف جيرو بالقول إن الفوز في الديربي يمنح الفريق ككل دفعة للأمام مثلما حدث في الفوز بهدفين لهدف في مواجهة الإنتر الماضية.



ويتصدر ميلان ترتيب جدول الدوري الإيطالي بـ 56 نقطة، جمعها من 26 مباراة، بينما يحل غريمه، نادي إنتر، في المرتبة الثانية برصيد 54 نقطة من 35 مباراة.



وفي 5 فبراير الجاري، حقق ميلان فوزا ثمينا على نادي انتر في الدوري الإيطالي، بهدفين أحرزهما أوليفيه جيرو. (أنسامد).



