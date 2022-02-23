فلاهوفيتش يضع اسمه في ذاكرة يوفنتوس بتسجيل هدف بعد 32 ثانية

(أنسامد) - فبراير 23 - روما - نجح دوشان فلاهوفيتش، لاعب يوفنتوس، في تسجيل اسمه في قائمة هدافي اليوفي في مُسابقة دوري أبطال أوروبا بعد هز شباك فياريال.



وكان فلاهوفيتش قد سجل الهدف الأول في ذهاب دور الـ 16، الذي أقيم على أرض ملعب لاسيراميكا وانتهى بتعادل الفريقين بهدفٍ لكل فريق ليتأجل الحسم لجولة الإياب.



وبحسب تقرير نشره موقع "فوتبول إيطاليا" فإن هدف فلاهوفيتش الذي جاء بعد 32 ثانية فقط من بداية المُباراة ليس الأسرع في تاريخ اليوفي ببطولة الأندية الأوروبية الأهم.



وأشار التقرير إلى أن الهدف الأسرع في تاريخ السيدة العجوز أوروبياً يظل مُسجلاً باسم الأسطورة أليساندرو ديل بييرو الذي سجل بعد 20 ثانية فقط من المُباراة ضد مانشستر يونايتد في 1997.



(أنسامد).



