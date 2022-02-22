مورينيو يريد ضم ظهير برشلونة لروما

(أنسامد) - فبراير 22 - روما - يسعى جوزيه مورينيو، المُدير الفني لفريق روما، لتعزيز صفوف فريقه خلال الميركاتو الصيفي، ويستهدف المُدرب البرتغالي ضم ظهير فريق برشلونة.



فبحسب تقرير نشرته صحيفة سبورت الكتالونية يضع نادي روما اسم الظهير الأمريكي للكتلان سيرجينو ديست في قائمة الأهداف التعاقدية خلال الميركاتو الصيفي.



وأشار التقرير إلى أن تياجو بينتو، المُدير العام للنادي الإيطالي، سيلعب دوراً مُهماً في مُحاولة إتمام الصفقة، وذكر التقرير أن نادي موناكو الفرنسي من بين المُهتمين بخدمات ديست.



وذكرت الصحيفة الكتالونية أن ديست الذي يبلغ من العُمر 22 عاماً أبدى كثيراً رغبته في الاستمرار مع برشلونة، ويرتبط الظهير الأمريكي بعقدٍ يمتد حتى 2025 مع النادي. (أنسامد).



