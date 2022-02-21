موعد عودة ديبالا للملاعب

(أنسامد) - فبراير 21 - روما - يغيب المهاجم الأرجنتيني، باولو ديبالا عن اليوفينتوس جراء الإصابة، إذ لن يتمكن من التواجد في مواجهتي فياريال ونابولي بينما سيظهر من جديد أمام فيورنتينا.



هذا وفد تعددت غيابات ديبالا عن اليوفيننتوس خلال الموسم الحالي بسبب الإصابات حيث يأمل في التعافي في وقت أقرب مما حدده الأطباء للعودة للملعب.



وباولو ديبالا هو لاعب كرة قدم أرجنتيني يلعب في مركز الهجوم مع يوفنتوس الإيطالي ومنتخب الأرجنتين.



وقد بدأ مسيرته المهنية في الأرجنتين مع انيستتوتو في عام 2011، انتقل إلى نادي باليرمو الإيطالي في عام 2012. ولعب ثلاثة مواسم في باليرمو، موسمان في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى وموسم واحد في الدوري الإيطالي الدرجة الثانية وفاز به في موسم 2013-14 وفي عام 2015.



ثم انضم إلى يوفنتوس مقابل رسوم انتقال قُدّرت بـ32 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين لعب أكثر من 100 مباراة مع السيدة العجوز وفاز معهم بثنائية الدوري والكأس في المواسم الثلاث الأولى التي لعبها معهم.



اما على المستوى الدولي فقد شارك ديبالا للمرة الأولى مع منتخب الأرجنتين الأول في عام 2015، وتم اختياره ضمن القائمة المشاركة في كأس العالم 2018 وكوبا أمريكا 2019، وساعد بلاده على الفوز بالميدالية البرونزية في البطولة الأخيرة. (أنسامد).



