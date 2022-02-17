ليفربول يفوز على انتر في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال

(أنسامد) - فبراير 17 - روما - حقق ليفربول فوزاً هاماً على إنتر ميلان الإيطالي، مساء امس الأربعاء، في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري ابطال أوروبا، على أرضية ملعب سان سيرو، بهدفين دون رد.



ورفع صلاح عدد أهدافه في سان سيرو بالموسم الجاري إلى هدفين بذلك، بعدما زار شباك الميلان في لقاء الفريقين بدور المجموعات...وبشكل عام أصبح الأيقونة المصرية باصماً على 33 هدفاً مع ليفربول هذا الموسم بتسجيل 24 هدفاً وصناعة 9 أهداف أخرى لزملائه، خلال 29 مباراة رسمية.



تواجه الفريقان مرتين من قبل في دوري أبطال أوروبا، وذلك بواقع 4 مباريات جمعت بينهما.



المواجهة الأولى بين الإنتر وليفربول كانت في نصف نهائي دوري الأبطال 1965، وفاز النيراتزوري ذهابًا 3-1، وانتصر الريدز إيابًا 3-0 وتأهل للنهائي.



أما المواجهة الثانية فكانت في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2008، وفاز ليفربول ذهابًا وإيابًا وصعد على حساب الأسود والأزرق.



(أنسامد).



