تعادل يوفنتوس مع أتالانتا في الدوري الإيطالي

(أنسامد) - فبراير 14 - روما - نجح فريق يوفنتوس في اقتناص تعادل مُثير مع أتالانتا بهدف لكل فريق في المُباراة التي أقيمت بينهما في إطار مُنافسات الدوري الإيطالي.



وافتتح التسجيل في المُباراة التي استضافها ملعب أتليتي أزوري في بيرجامو نجم أصحاب الأرض روسلان مالينوفسكي في الدقيقة 76 بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء حاول تشيزني إبعادها دون جدوى.



وتمكن النجم البرازيلي دانيلو من إدراك التعادل لليوفي في الدقيقة 90+2 بعد لعبة رأسية رائعة غالط بها حارس مرمى أصحاب الأرض.



وارتفع رصيد يوفنتوس بعد التعادل المُثير، للنقطة رقم 46 يحتل بهم الفريق المركز الرابع، فيما يحتل أتالانتا المركز الخامس برصيد 44 نقطة.. (أنسامد).



