بيولي يتغنى بأداء ميلان بعد اكتساح لاتسيو في كأس إيطاليا

(أنسامد) - فبراير 10 - روما - عبر ستيفانو بيولي، المُدير الفني لفريق أيه سي ميلان، عن سعادته بتأهلهم لنصف نهائي كأس إيطاليا على حساب فريق لاتسيو.



وكان ملعب سان سيرو قد استضاف لقاء ربع النهائي بين الفريقين، ونجح الروسونيري في الفوز برباعية نظيفة سجلها كل من رافاييل لياو وأوليفيه جيرو "هدفين"وفرانك كيسي.



بيولي: الفوز بالديربي منحنا الأفضلية وقال بيولي، في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا، :"الفوز على إنترميلان في الديربي منحنا الكثير من الطاقة والإيمان بقدراتنا، الأجواء بالكامل كانت إيجابية، لقد كُنا مُركزين وسيطرنا على الدقائق التسعين".



وتابع :"جيرو بدأ الموسم بصورة جيدة جداً، ولكن عاني من بعض المشكلات في ظهره وكاحله، لذا احتاج الوقت ليعود لحالته، هو مُهاجم قوي ولكن الفريق بأكمله أبلى بلاءً حسناً اليوم ويجب أن نُواصل على هذا المنوال". (أنسامد).



