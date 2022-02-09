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فوز انترميلان علي روما بهدفين للاشئ
    (أنسامد) - فبراير 9 - روما - حقق فريق إنتر ميلان فوزا ثمينا علي نظيره روما مساء امس الثلاثاء 9 فبراير، بهدفين لاشيء على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا)، في إطار فعاليات دور ربع النهائي من مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم.

    يمر إنتر ميلان بفترة مميزة في الفترة الماضية على الرغم من خسارته أمام ميلان في الجولة الماضية من بطولة الدوري، ولكن طوى هذه الصفحة وصب جل تركيزه في هذه المباراة التي لا تقبل القسمة على إثنين.

    الجدير بالذكر أن إنتر ميلان تأهل إلى هذا الدور بعد الانتصار على إمبولي بثلاثية مقابل هدفين بعد الوقت الإضافي، بينما تواجد روما بعد الفوز على ليتشي بثلاثية لهدف وذلك بدور الـ 16 من البطولة.

    (أنسامد).

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