اجتماع لتجديد عقد ديبالا

(أنسامد) - فبراير 8 - روما - أفادت التقارير الواردة في الإعلام الإيطالي بأن اجتماعًا سيتم بين ممثلي باولو ديبالا ومسئولي اليوفينتوس الشهر المقبل للاتفاق على بنود العقد الجديد .



هذا وقد قدمت السيدة العجوز راتبًا يصل إلى 8 مليون يورو بخلاف المكافأت ، وهو ماسيتم الاتفاق بشأنه من قبل اللاعب ، الذي يرحب بالبقاء مع اليوفينتوس.



باولو برونو إكسيغيل ديبالا مواليد 15 نوفمبر 1993، هو لاعب كرة قدم أرجنتيني يلعب في مركز الهجوم مع يوفنتوس الإيطالي ومنتخب الأرجنتين.. بسبب موهبته وأسلوب لعبه الإبداعي وسرعته وقدرته على المراوغة وحسه التهديفي يُلقب بـالجوهرة. ..وقد بدأ مسيرته في 2011.. في عام 2015، انضم إلى يوفنتوس . (أنسامد).



