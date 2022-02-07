أليجري: يوفنتوس فقد 4 نقاط للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي

(أنسامد) - فبراير 7 - روما - أوضح ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، أن البيانكونيري فقد 4 نقاط، للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي، هذا الموسم.



يوفنتوس حقق فوزًا هامًا على ضيفه هيلاس فيرونا، بهدفين نظيفين، مساء أمس الأحد، على ملعب أليانز، في الجولة رقم 24 من عمر الدوري الإيطالي.



وقال أليجري في تصريحات بعد المواجه نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "كانت مباراة صعبة، اتخذنا النهج الصحيح، وعمل المهاجمون بجد، صنعنا الفرص، وأظهرنا الجودة، وسعدنا بالأداء".



وأضاف: "من المهم أن نبقى في حالة تركيز، ونُبقي أقدامنا على الأرض، لأن أمامنا طريق طويل، جعل فيرونا الأمر صعبًا حقًا في التحديات والثنائيات، لكن كان لدينا مثل هذا الحماس". (أنسامد).



