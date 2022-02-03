ميلان يستهدف ضم نجم روما نيكولو زانيولو

(أنسامد) - فبراير 3 - روما - أفادت شبكة سكاي سبورتس بأن ميلان يرغب في التعاقد مع مهاجم روما نيكولو زانيولو لترميم هجوم الفريق في الموسم المقبل.



نيكولو زانيولو‏ لاعب كرة قدم إيطالي ولد في منتصف عام 1999، ويلعب في صفوف روما ك‍وسط هجومي، أستدعي لمنتخب إيطاليا لكرة القدم وسجل معه هدفان على ارمينيا في تصفيات المأهلة ليورو 2020.



انتقل إلى نادي إنتر ميلان من أحد أندية الدرجة B وهو نادي فيرتوس إينتيلا بفضل مهاراته الكبرى في اللعب لكن النادي أهمله ولم يدعه يشارك في المباريات فأنتقل إلى نادي روما في يوليو 2018، وأذهل الجميع بمهاراته الرائعة حيث سجل العديد من الأهداف التي صنفها الكالتشيو من أجمل أهداف الدوري.



وجراء هذا التألق، رغبت عدد من الأندية بالتعاقد معه لكن في يناير من العام الماضي، وفي مباراة فريقه روما أمام نادي يوفنتوس أصيب أثر أحتكاك قوي وسقوط قوي على رجله من قبل اللاعب ماتيس دي ليخت، وقدر الأطباء إصابته بقطع بالرباط الصليبي وأضرار بالغضروف الهلالي.



وبعد 7 شهور من الإصابة عاد زانيولو من جديد إلى الملاعب مجددا.



(أنسامد).



