رسمياً- تورينو يحصن بريمر من أطماع كبار أوروبا بعقد حتى 2024

(أنسامد) - فبراير 2 - روما - حصن نادي تورينو الإيطالي نجمه البرازيلي جليسون بريمر، مدافع الفريق، من أطماع كبار أوروبا بعقد حتى 2024.



وأعلن النادي الإيطالي اليوم الأربعاء، تجديد عقد لاعبه صاحب الـ 24 عاماً الذي كان على طاولة رغبات كل من ليفربول، تشيلسي، مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.



وأوضح تقرير رياضي أن ليفربول لم يكن وحيدًا في اهتمامه بـ "جليسون بريمر"، حيث يراقب مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الوضع أيضًا.



وبحسب ما ورد، فإن الصفقة ستصل الي ما بين 17 مليون جنيه إسترليني و 25 مليون جنيه إسترليني.



يبلغ جليسون بريمر من العمر 24 ربيعاً، وقد انضم إلى تورينو قادمًا من أتلتيكو مينيرو البرازيلي صيف عام 2018، بقيمة 5.8 ملايين يورو.



وخاض المدافع البرازيلي 83 مباراة بقميص "التورو" في جميع البطولات، تمكن خلالها من إحراز 11 هدفاً وقدم 4 تمريرات حاسمة.



(أنسامد).



