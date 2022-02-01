رامسي نجم يوفنتوس يشرح سبب اختياره الانتقال لرينجرز

(أنسامد) - فبراير 1 - روما - عبر آرون رامسي، نجم يوفنتوس، عن سعادته بالانتقال على سبيل الإعارة لنادي جلاسجو رينجرز الاسكتلندي.



وكان رامسي قد أتم خطوة انتقاله على سبيل الإعارة للنادي الاسكتلندي حتى يونيو 2022، ويرتبط النجم الويلزي بعقدٍ يمتد حتى 2023 مع يوفنتوس.



وقال رامسي، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي رينجرز، :"أنا سعيد حقاً بالانضمام لنادٍ مثل رينجرز، هناك الكثير من الأمور للتطلع إليها بين الآن ومايو".



وتابع :"كانت لدي الكثير من العروض على الطاولة، ولكن لم يُضاهي فيهم أحد حجم هذا النادي مع وجود فرصة اللعب في البطولة الأوروبية واللعب أمام 50 ألف مُشجع كل اسبوعين".



أرون رامسي هو لاعب ويلزي، يبلغ من العمر 31 عاما، وسبق أن لعب للكثير من الأندية الكبرى، منها نادي أرسنال الإنجليزي. (أنسامد).



