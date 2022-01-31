موقف توموري النهائي من المشاركة في الديربي

(أنسامد) - يناير 31 - روما - أفادت وسائل الإعلام الإيطالية بأن فيكايو توموري، مدافع ميلان سيكون جاهزًا بنسبة كبيرة للمشاركة في الديربي حيث سيصبح من الممكن أن يمنحه المدير الفني لميلان، ستيفانو بيولي، دورًا أمام الإنتر ولكنها ستكون بمثابة المغامرة .



ورغم ذلك، هناك أنباء بأن بيولي لا يخطط للمخاطرة بلاعبه حيث يفضل حصوله على المزيد من الراحة حتى يكون في أفضل حالاته عند العودة للمشاركة في المباريات.



ومن المقرر أن يستضيف نادي أنتر ميلان، غريمه التقليدي، أيه سي ميلان، في الخامس من فبراير المقبل، في إطار مباريات الدوري الإيطالي.



ويتصدر الانتر حتى الآن، ترتيب الدوري، برصيد 53 نقطة، من 22 مباراة، بينما يحل ميلان في المرتبة الثالثة برصيد 49 نقطة اقتنصها من 23 مباراة. هذا التقارب في النقاط سيجعل من المباراة القادمة، قوية للغاية. (أنسامد).



