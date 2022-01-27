فلاهوفيتش يقترب أكثر من اليوفي في صفقة ستكون قياسية

(أنسامد) - يناير 27 - روما - يقترب اللاعب الصربي، ومهاجم نادي فيورنتينا، دوشان فلاهوفيتش، لارتداء قميص نادي يوفنتوس، في صفقة ستكون قياسية في الدوري الإيطالي.



وسيحصل نادي فيورنتينا على 75 مليون يورو مقابل بيع اللاعب، في حين سيحصل اللاعب على 7 مليون يورو.



إلى جانب ذلك، سوف يحصل فيورنتينا على هداف نادي بازل السويسري، أرتر كابرال، ليكون بديلا لفلاهوفيتش، والذي قد يصل سعره إلى 30 مليون يورو.



وبحصوله على المهاجم الذي يريدونه، قد يتخلى نادي يوفنتوس عن مهاجمه الإسباني موراتا، رغم تكذيبات ماكس أليجري لهذه الفكرة.



ويلقى موراتا اهتماما من نادي برشلونة، الذي أعلن عن رغبته في ترك لاعبه عثمان ديملبي للرحيل، بسبب مرتبه المرتفع.



وبالعودة إلى يوفنتوس، فلا يزال تجديد عقد الأرجنتيني باولو ديبال متوقفا، في ظل تلقيه عرض من نادي ليفربول. (أنسامد).



