فلاهوفيتش يقترب أكثر من اليوفي في صفقة ستكون قياسية

إيطاليا: اقتراع رئاسي ثالث غير حاسم
ليبيا: وليامز تطالب كافة الجهات باحترام إرادة الناخبين
وزير خارجية الفاتيكان: الإمارات نموذج رائد للتضامن الإنساني
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
روما : كازينو ديل أورورا، المزاد العلني للقصر الذي يضم الجدارية الوحيدة لكارافاجيو، ..لم يحضر احد
احياء الذكري السادسة لمقتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني في مصر
طرح منزل الأمير لودوفيسي للبيع بالمزاد (مع اللوحة الجدارية الوحيدة التي رسمها كارافاجيو). .يبدأ من 471 مليون يورو
اجواء كوفيد-19 في روما
ايطاليا-فال دي فييم..كأس العالم للتزلج الريفي على الجليد
مازيراتي..سنوات من الابداع