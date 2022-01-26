يوفنتوس يتوعد نجمه الويلزي رامسي

ايطاليا..مواصلة اجراءات انتخاب رئيس جديد للبلاد
تعزيز التعاون بين النيابتين العامتين الليبية والايطالية
الجناح الايطالي في إكسبودبي2020 يستضيف فعالية مستقبل الطيران
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
روما : كازينو ديل أورورا، المزاد العلني للقصر الذي يضم الجدارية الوحيدة لكارافاجيو، ..لم يحضر احد
طرح منزل الأمير لودوفيسي للبيع بالمزاد (مع اللوحة الجدارية الوحيدة التي رسمها كارافاجيو). .يبدأ من 471 مليون يورو
اجواء كوفيد-19 في روما
ايطاليا-فال دي فييم..كأس العالم للتزلج الريفي على الجليد
مازيراتي..سنوات من الابداع
مغارة الميلاد على الماء ..في البحيرة أمام جزيرة بورانو ، في البندقية