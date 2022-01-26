يوفنتوس يتوعد نجمه الويلزي رامسي

(أنسامد) - يناير 26 - روما - يُواصل آرون رامسي، لاعب نادي يوفنتوس، رفضه لعروض أندية الدوري الإنجليزي التي أبدت اهتماماً بخدماته خلال الميركاتو الشتوي وهو ما يُغضب إدارة البيانكونيري.



وبحسب تقرير نشره موقع فوتبول إيطاليا فإن النادي الإيطالي ليس سعيداً بسلوك لاعبه الويلزي الذي رفض عروضاً من كريستال بالاس ونيوكاسل وبيرنلي.



وذكر التقرير أن يوفنتوس بصدد تجميد رامسي حتى نهاية الموسم في حالة عدم قبوله أي عرض خلال الميركاتو الشتوي، وأوضح التقرير أن النادي سيقوم باستبداله في قائمة دوري أبطال أوروبا بالظهير لوكا بيليجريني.



وشدد التقرير على أن مهما كان القرار الذي سيتخذه رامسي خلال الاسبوع المُقبل فهو لن يرتدي قميص يوفنتوس من جديد. (أنسامد).



