تطور إيجابي ليوفنتوس في ملف صفقة فلاهوفيتش

(أنسامد) - يناير 25 - روما - يسعى نادي يوفنتوس لحسم صفقة النجم الصربي لنادي فيورنتينا دوشان فلاهوفيتش خلال الفترة المُقبلة لقطع الطريق أمام كل المُنافسين.



وكانت تقارير صحفية قد أكدت على أن فلاهوفيتش رفض فكرة الانضمام لفريق أرسنال الإنجليزي، وأنه يُفضل الانتقال لفريق يوفنتوس.



وبحسب الصحفي الموثوق في أخبار الانتقالات فابريزيو رومانو فإن يوفنتوس سيتقدم بعرضٍ رسمي خلال الساعات المُقبلة للتعاقد مع فلاهوفيتش فوراً.



وأشار رومانو إلى أن الأمر متروك حالياً لفلاهوفيتش، وذكر أنه في حالة إتمام الصفقة فإن ألفارو موراتا سيكون خياراً حينها لبرشلونة، وسيكون النجم الإسباني مُرحباً بالانضمام للكتلان. (أنسامد).



