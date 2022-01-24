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التعادل السلبي يحسم قمة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي
    (أنسامد) - يناير 24 - روما - حسم التعادل السلبي بدون أهداف قمة ميلان ونظيره يوفنتوس، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في بطولة الدوري الإيطالي.

    يوفنتوس حل ضيفًا على نظيره ميلان، مساء اليوم الأحد، في الجولة رقم 23 من عمر بطولة الدوري الإيطالي، على ملعب سان سيرو.

    وتعرض النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم فريق ميلان، للإصابة في الشوط الأول، وتم استبداله، وحل محله أوليفيه جيرو.

    (أنسامد).

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