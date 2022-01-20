الميلان يتمسك بالأمل في صفقة بوتمان

إيطاليا ستصبح بمستوى النمو المطلوب في حالة نجاح خطة التعافي
الجزائر تعلق الدراسة لمدة 10 أيام بسبب تفشي كورونا
صندوق النقد العربي يتوقع نمو الاقتصاد العربي 5.2% خلال 2022
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
ايطاليا..الاحتفال بيوم البيتزا العالمي 17 يناير
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