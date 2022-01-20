الميلان يتمسك بالأمل في صفقة بوتمان

(أنسامد) - يناير 20 - روما - يتمسك الميلان بإمكانية التعاقد مع بوتمان خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية على الرغم من صعوبة الأمر لرفض ليل الفرنسي للصفقة .



فهناك خلاف مادي بين الميلان وليل حول قيمة اللاعب وطريقة خروجه حيث يفضل النادي الفرنسي رحيله على صعيد البيع بينما يطلب الروسينيري إعارته لنهاية الموسم مع خيار الشراء . (أنسامد).



