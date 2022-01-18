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تعليق مُثير لبيولي على هزيمة ميلان الدرامية أمام سبيزيا
    (أنسامد) - يناير 18 - روما - تعرض أيه سي ميلان لهزيمة درامية أمام سبيزيا بهدفين لهدف، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإيطالي.

    وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب سان سيرو قد بدأ عن طريق رافاييل لياو للروسونيري في الدقيقة 45+1، وتعادل كيفن أجوديلو للضيوف في الدقيقة 64.

    وشهدت الدقائق الأخيرة احتساب الحكم لركلة حرة لميلان على حدود منطقة الجزاء، ولكن إطلاق صافرته حرم الروسونيري من هدفٍ سجله جونيور ميسياس بعد أن وصلته الكرة بعد لقطة الخطأ.

    واعترض لاعبو الروسونيري على قرار الحكم بسبب عدم منحه الفرصة لإكمال الهجمة التي انتهت بهدفٍ بالفعل، واكتمل السيناريو الدرامي بتسجيل سبيزيا هدف الفوز في الوقت الحاسم في الدقيقة 90+6 عن طريق إيمانويل جيسي.

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