التزلج:فوزالإيطالية فيديريكا برينيوني الثامن عشر بكأس العالم

(أنسامد) - يناير 17 - روما - حصدت الإيطالية فيديريكا برينيوني فوزها الثامن عشر بكأس العالم للتزلج على الجليد على ملعب زوتشينسي بالنمسا يوم الأحد ، لتزيد بذلك من رقمها القياسي كأفضل امرأة إيطالية تفوز بالمسابقة.



وتغلبت برينيوني ، الإيطالية الوحيدة التي فازت بالكأس الكريستالية ، على السويسرية كورين سوتر والنمساوية أريان ريدلر في عام 2020.



كانت صوفيا جوجي ، التي تعافت من السقوط في منحدر يوم السبت ، في التاسعة عشرة فقط لكنها حافظت على صدارتها في ترتيب سوبر جي على برينيوني برصيد 332 نقطة مقابل 327 نقطة.



قالت برينيوني: "لقد كان سباقا صعبا ، وقبل كل شيء في إدارة القطع المختلفة من هذه اللعبة الرائعة ، لكنني نجحت وقضيت وقتا ممتعا حقا". (أنسامد).



