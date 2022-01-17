التزلج:فوزالإيطالية فيديريكا برينيوني الثامن عشر بكأس العالم

(أنسامد) - يناير 17 - روما - حصدت الإيطالية فيديريكا برينيوني
فوزها الثامن عشر بكأس العالم للتزلج على الجليد على ملعب زوتشينسي
بالنمسا يوم الأحد ، لتزيد بذلك من رقمها القياسي كأفضل امرأة
إيطالية تفوز بالمسابقة.
وتغلبت برينيوني ، الإيطالية الوحيدة التي فازت بالكأس الكريستالية
، على السويسرية كورين سوتر والنمساوية أريان ريدلر في عام 2020.
كانت صوفيا جوجي ، التي تعافت من السقوط في منحدر يوم السبت ، في
التاسعة عشرة فقط لكنها حافظت على صدارتها في ترتيب سوبر جي على
برينيوني برصيد 332 نقطة مقابل 327 نقطة.
قالت برينيوني: "لقد كان سباقا صعبا ، وقبل كل شيء في إدارة القطع
المختلفة من هذه اللعبة الرائعة ، لكنني نجحت وقضيت وقتا ممتعا
حقا". (أنسامد).