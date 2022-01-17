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التزلج:فوزالإيطالية فيديريكا برينيوني الثامن عشر بكأس العالم
    (أنسامد) - يناير 17 - روما - حصدت الإيطالية فيديريكا برينيوني فوزها الثامن عشر بكأس العالم للتزلج على الجليد على ملعب زوتشينسي بالنمسا يوم الأحد ، لتزيد بذلك من رقمها القياسي كأفضل امرأة إيطالية تفوز بالمسابقة.

    وتغلبت برينيوني ، الإيطالية الوحيدة التي فازت بالكأس الكريستالية ، على السويسرية كورين سوتر والنمساوية أريان ريدلر في عام 2020.

    كانت صوفيا جوجي ، التي تعافت من السقوط في منحدر يوم السبت ، في التاسعة عشرة فقط لكنها حافظت على صدارتها في ترتيب سوبر جي على برينيوني برصيد 332 نقطة مقابل 327 نقطة.

    قالت برينيوني: "لقد كان سباقا صعبا ، وقبل كل شيء في إدارة القطع المختلفة من هذه اللعبة الرائعة ، لكنني نجحت وقضيت وقتا ممتعا حقا". (أنسامد).

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