بيراردي بديل مُستبعد لكييزا

(أنسامد) - يناير 11 - روما - تواردت العديد من التقارير من معقل اليوفينتوس حول إمكانية أن يكون بيراردي هو بديل كييزا في اليوفينتوس حيث أكدت بأنه أمرًا غير مدرج في خطة السيدة العجوز .



هذا وكانت الفحوصات قد أكدت على إصابة كييزا بتمزق في الرباط الصليبي مما سيجعله يغيب عن اليوفينتوس للأشهر الست المقبلة أي أن موسمه انتهى مع الفريق مما جعل رحلة البحث عن البديل تبدأ بالفعل .



(أنسامد).



