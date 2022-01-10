كيليني مدافع اليوفينتوس الذهبي

(أنسامد) - يناير 10 - روما - تمر الكثير من الأسماء في عالم كرة القدم لكن من الندرة أن نجد الأسماء التي تستطيع أن تضع علامات حقيقية لتُذكر بها على مر التاريخ ، ومن بين تلك الأسماء كيليني .



فكيليني مثال حقيقي للمدافع الذهبي الذي يستعد أن يضحي لأخر لحظة في كل مباراة مع اليوفينتوس ، وهو ماظهر في العديد من المباريات التي شهدت إصابته في الرأس ولكنه لم يتوانى عن مساعدة الفريق واستكمال تلك اللقاءات بربطة الرأس وبقوة ومثابرة أعلى حيث كانت أخر اللقطات التي تؤكد على تميز كيليني أمام روما في مباراة انتصر فيها فريق السيدة العجوز برباعية لثلاثية بالرغم من طرد دي ليخت وإصابة كييزا وكيليني الذي يؤكد يومًا بعد يوم أنه مدافع ذهبي من مدافعي اليوفينتوس. (أنسامد).



