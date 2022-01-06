الدوري الإيطالي: كالياري يفوز على سامبدوريا بـ "رومنتادا"

(أنسامد) - يناير 6 - روما - افتتح نادي كالياري عام 2022، بشكل جيد، بفوزه الثاني خلال هذا الموسم.



واستطاع كالياري، أن ينتزع الثلاث نقاط، بعد فوزه على سامبدوريا، 2-1، عقب رومنتادا مثيرة.



فبعد أن أحرز سامبدوريا هدف التقدم، بقدم مانولو جابيديني في الدقيقة الثامنة عشر، استطاع كالياري قلب الطاولة بهدفين في الشوط الثاني، بواسطة أليساندرو ديولا وليوناردو برافولتي.



وبعد هذه النتيجة، أصبح في جعبة كالياري، 13 نقطة، في المركز قبل الأخير، بينما تجمد سامبدوريا في المركز الخامس عشر بمجموع 20 نقطة. (أنسامد).



