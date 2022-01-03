أسطورة إيطاليا يشن هجوماً لاذعاً على لوكاكو نجم تشيلسي

(أنسامد) - يناير 3 - روما - شن باولو دي كانيو، أسطورة مُنتخب إيطاليا، هجوماً لاذعاً على نجم تشيلسي روميلو لوكاكو الذي أغضب الجميع في قلعة البلوز بعد تصريحاته النارية.



وكان لوكاكو قد خرج قبل أيام ليؤكد أنه ليس سعيداً في تشيلسي بسبب أسلوب المُدرب توماس توخيل، وشدد على أنه يتمنى العودة إلى إنترميلان.



وقال دي كانيو، في تصريحات نقلتها صحيفة ذا صن البريطانية، :"هذا الحديث يُظهر الضعف لرياضي يستسلم بعد 6 شهور، ربما لأنه وصل إلى هُناك بغرور شخص لا يُدرك حقيقة مستواه".



وتابع :"لقد فاز بلقب الدوري الإيطالي بمُشاركة زملائه الآخرين، ولكنه ليس ليونيل ميسي، إنترميلان كان سيفوز بالدوري بدونه إذا كان لديهم دوفان زاباتا أو شخص آخر في الهجوم". (أنسامد).