بيلوتي كان ينتظر ميلان

(أنسامد) - ديسمبر 30 - روما - قال رئيس تورينو ، اوربانو كايرو ، أن مهاجم الفريق اندريا بيلوتي كان يتوقع انتقاله لميلان قبل اربع سنوات .



واضاف لكن الصفقة لم تحدث، مشيرا الى ان اللاعب سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر. (أنسامد).



