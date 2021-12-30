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بيلوتي كان ينتظر ميلان
    (أنسامد) - ديسمبر 30 - روما - قال رئيس تورينو ، اوربانو كايرو ، أن مهاجم الفريق اندريا بيلوتي كان يتوقع انتقاله لميلان قبل اربع سنوات .

    واضاف لكن الصفقة لم تحدث، مشيرا الى ان اللاعب سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر. (أنسامد).

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