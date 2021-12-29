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إدارة يوفنتوس تحسم موقفها بخصوص ضم بوجبا
    (أنسامد) - ديسمبر 29 - روما - ذكرت العديد من الصحف الإيطالية أن نادي يوفنتوس يعمل من أجل إعادة لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوجبا إلى مدينة تورينو، وينتظرون بداية الفترة التي يُمكن للفرنسي أن يتفاوض بها أو يتفق حول الانتقال إلى أي نادٍ آخر وذلك اعتباراً من يوم 1 يناير ينتهي عقد الغزال الأسمر مع مانشستر يونايتد في يونيو من عام 2022، وقد تعددت التقارير حول موقف اللاعب الفرنسي من الاستمرار في ملعب أولد ترافورد.

    أما الخيار الثاني بالنسبة لبوجبا فهو العودة لناديه ومنزله الذي حقق به طفرة كروية كبرى قبل سنوات طويلة (أنسامد).

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