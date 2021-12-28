بونوتشي: جائزة دبي جلوب سوكر 2021 لأفضل مُدافع في العالم

(أنسامد) - ديسمبر 28 - روما - حصل ليوناردو بونوتشي، مُدافع مُنتخب إيطاليا، علي جائزة دبي جلوب سوكر 2021 لأفضل مُدافع في العالم وذلك بعد دوره الهام في تتويج إيطاليا بلقب كأس أمم أوروبا "يورو 2020" على حساب مُنتخب إنجلترا.



وقد وجه بونوتشي رسالة حماسية لجماهير الأزوري وفريقه يوفنتوس قبل بداية العام الجديد 2022.



وقال بونوتشي، في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا، :"يوفنتوس يستحق أن يكون في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لذا علينا أن نمضي قدماً".



وأضاف المُدافع الخبير مُشيراً لتطلعاته مع مُنتخب إيطاليا قائلاً :"بعد عام جيد في 2021، علينا أن نصل إلى هدفنا المُتمثل في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 خلال مارس". (أنسامد).



