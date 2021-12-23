الإنتر يقضي الكريسماس متصدرا للدوري الإيطالي

(أنسامد) - ديسمبر 23 - روما - كريسماس سعيد سيعيشه نادي انتر
ميلان هذا العام، بعد ضمانه تصدر الدوري، خلال الاحتفالات هذا
العام.
واستطاع نادي الانتر الفوز على تورينو بـ 1-صفر في سان سيرو، أمس
الأربعاء، بفضل الهدف الذي أحرزه دنزيل دومفريس، والذي سيجعل
الفريق يتصدر الدوري بفارق 4 نقاط، قبل التوقف بعد النصف الأول،
لأعياد الميلاد والعام الجديد.
على صعيد آخر، حافظ نادي أيه سي ميلان على فرصه في المنافسة، بعد
فوزه على نادي إمبولي، 4-2 خارج ملعبه، بفضل الهدفين الذين أحرزهما
فرانك كيي.
ولكن نابولي، استمر في إهدار النقاط، بخسارته 1-صفر على ملعبه أمام
نادي سباتزيا، ليضع الفريق في المرتبة الثالثة وعلى بعد 7 نقاط من
المتصدر، الأنتر. (أنسامد).