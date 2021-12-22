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أليُجري يحدد ما ينقص يوفنتوس بعد الفوز الصعب على كالياري
    (أنسامد) - ديسمبر 22 - روما - اعترف المدرب ماسيمليانو أليجري أن يوفنتوس عليه أن يتحسن أكثر في المرحلة القادمة لأجل تحقيق النتائج المطلوبة في الدوري الإيطالي، وذلك بعد الفوز الصعب على كالياري بهدفين مقابل لا شئ.

    نجح اليوفي في حصد الثلاث نقاط لكنه كان مهدداً بفقدان تقدمه أكثر من مرة بعد تقدمه بهدف مويس كين في الشوط الأول، وذلك قبل أن يحسم بيرنارديسكي المباراة بهدفٍ ثانٍ مميز.

    يعتقد مدرب يوفنتوس بأن الفريق يفتقد لمساهمة لاعبي خط الوسط في تسجيل الأهداف وصناعة الخطر، وقال في تصريحاته للإعلام بعد المباراة : "أرتور ميلو ليس لديه رصيد جيد من الأهداف، لقد سجل لوكاتيلي 3 أهداف كلاعب وسط متطرف، لكن كذلك بيناتنكور لا يسجل الكثير". (أنسامد).

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