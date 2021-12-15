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البابا فرانسيس يستقبل زلاتان ابراهيموفيتش
ابراهيموفيتش احضر له قميص ميلان ونسخة من كتابه كهدية

    (أنسامد) - ديسمبر 15 - روما - استقبل البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، مهاجم نادي أيه سي ميلان، زلاتان ابراهيموفيتش.

    ومنح البابا فرانيسي، جلسة خاصة لمهاجم إيه سي ميلان، الذي سلم للبابا هدية عبارة عن قميص نادي الروسونيري، ونسخة من كتابه "أدرينالينا".

    وأكد البابا خلال اللقاء كيف تحمل الرياضة رسالة إنسانية عظيمة.

    ونشر ابراهيموفيتش صورة على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهره بجانب البابا فرانسيس، وكلاهما مبتسما، وكتب فوقها "سلام ومحبة".

    (أنسامد).

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