دوري الأبطال:الانتر أمام ليفربول واليوفي في مواجهة فياريال

(أنسامد) - ديسمبر 14 - روما - مواجهة صعبة تنتظر نادي انتر ميلان الإيطالي في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، إذ أوقعت القرعة التي أجراها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، النيراتزوري أمام نادي ليفربول الإنجليزي.



كما أوقعت القرعة نادي يوفنتوس الإيطالي، الذي تصدر مجموعته، في مرحلة المجموعات، أمام نادي فياريال.



وكانت القرعة الأولى التي تم إلغائها، قد أوقعت الانتر أمام نادي أياكس الهولندي، بينما نادي يوفنتوس أمام نادي سبورتينج لشبونة، ولكن تم إلغائها بسبب وقوع مشكلة فنية.



وفي بطولة "أوروبا ليج"، سوف يلتقي نادي أتالانتا بنادي أولمبياكوس، بينما سيواجه نادي لاتسيو نادي بورتو، ونادي نابولي سيواجه برشلونة. (أنسامد).



