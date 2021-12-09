دوري أبطال أوروبا: يوفنتوس يتصدر مجموعته

(أنسامد) - ديسمبر 9 - روما - استطاع نادي يوفنتوس، أن يحقق المركز الأول للمجموعة الثمانة في الجولة النهائية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على نادي مالمو 1 صفر.



وعلى الرغم من أن الفوز ليس كبيرا، بفضل الهدف الذي أحرزه، كين في الشوط الأول من المباراة، إلا أن الفرحة كانت كبيرة، لاسيما بعد تعادل نادي تشيلسي الإنجليزي مع نادي زينيت، 3-3.



وجاء تصدر المجموعة رغم الهزيمة الذي تعرض لها اليوفي في لندن أمام تشيلسي في الجولة الماضية، والذي جاء في المرتبة الثانية من المجموعة.



وبعد هذا التأهل، ينتظر اليوفي قرعة دور الـ 16، من دوري الأبطال، التي ستعقد الأثنين المقبل. (أنسامد).



