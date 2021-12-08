سيزاري : الحكم لم يحتسب ركلة جزاء لصالح الميلان

ايطاليا-كوفيد: لومبارديا 9 وفيات و 2783 إيجابية بمعدل 1.9٪
ليبيا:النائب العام يحظر ترشح أعضاء النيابة العامة للنواب
برنامج الروبوت في مدينة الطفل يطور المهارات الإبداعية للطفل
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
جمعية "ألترمينتي" تنظم معرض"ألتر باي" في ميلانو بحضور حرفيين
معرض "عالم بانكسي - التجربة الغامرة"في ايطاليا
انطلاق معرض ايكما للمركبات ذات عجلتين في ميلانو
ايطاليا .. اقامة شجرة الميلاد في كامبانيا
نابولي-كوفيد-19 .. 50 الف جرعة تطعيم في الصيدليات
فنان الشارع الأمريكي جونون معرض التعبير التجريدي..قصر فارنيزي