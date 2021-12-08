سيزاري : الحكم لم يحتسب ركلة جزاء لصالح الميلان

(أنسامد) - ديسمبر 8 - روما - أفاد الحكم السابق غرازيانو سيزاري بأن الميلان كان يستحق ركلة جزاء في مباراته أمام ليفربول في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري الأبطال .



فقد قال سيزاري أن تيسيمكاس قد دفع كيسي وكان يجب أن تحتسب ركلة جزاء لصالح الروسينيري لكن حكم اللقاء تغاضى عن الأمر ولم يحتسبها .



هذا وقد ودع الميلان دوري الأبطال بالفعل إثر خسارته من ليفربول بثنائية لهدف . (أنسامد).



