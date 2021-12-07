استقالة رئيس نادي سامبدوريا بعد اعتقاله

(أنسامد) - ديسمبر 7 - روما - أعلن نادي سامبدوريا الذي يلعب في الدرجة الأولى من الدوري الإيطالي أن مالكه، ماسيمو فيريرو، استقال من منصبه كرئيس للنادي بعد اعتقاله بواسطة الشرطة المالية ضمن تحقيق فتحه ممثلو الإدعاء في مدينة باولا الجنوبية في جرائم مزعومة تتعلق بالشركات والإفلاس.



وقال النادي أن نادي سامبدوريا ليس متورط في القضية.



وفيريرو هو رجل أعمال ومنتج سينمائي، وتم اعتقاله في ميلان، ونقل إلى السجن، وفق مصادر.



كما تم وضع 5 أشخاص آخرين متورطين في نفس القضية، تحت الإقامة الجبرية، من بينهم أبنة فيريرو فانيسا، وحفيده جيورجيو.



وكشفت مصادر أن القضية تتعلق بإفلاس 4 شركات قبل عدة سنوات في مقاطعة كوزنسا في كالابريا تعمل في قطاعات الفنادق والسياحة والسينما.



وقالت محامية فيريرو، بيانا تينجا، أنها طلبت نقل موكلها إلى روما حتى يتمكن من حضور تفتيش منزله وفتح خزنته، مدعية أنه يتعرض لمعاملة سيئة. (أنسامد).



