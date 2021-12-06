اليوفي يفوز على جنوى بفضل كوادرادو وديبالا

(أنسامد) - ديسمبر 6 - روما - ثاني فوز على التوالي، لنادي يوفنتوس، بعد هزيمته لنادي جنوى 2- صفر، بفضل كوادرادو وديبالا.



وبعد ما يقرب من شهر، استطاع اليوفي أن يفرح جمهوره بالفوز على ملعبه، هذه المرة على جنوى، بهدفين رائعين، أحدهما جاء مباشرة عبر ركلة ركنية لكوادرادو.



وكان من الممكن أن تكون النتيجة أكبر من ذلك، إذ أن السيدة العجوز قد أجرى 27 تسديدة إجمالية خلال المبارة، بينها 12 تسديدة في المرمى.



وبعد هذا الفوز، يصل اليوفي إلى المرتبة الخامسة، برصيد 27 نقطة، بينما يأتي في المركز الرابع، نادي أتالانتا بـ 34 نقطة، أي فرق 7 نقاط عن اليوفي.



ويتصدر الترتيب حاليا، نادي ميلان بعد فوزه الأخير على سالارنيتانا، بهدفين، ليرفع رصيده إلى 38 نقطة، بينما تراجع نادي نابولي إلى المرتبة الثالثة بعد الهزيمة على ملعبه أمام أتالانتا.



(أنسامد).



