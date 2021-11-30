كيليني مُدافع مُنتخب إيطاليا سعيد بالمركز13 في الكرة الذهبية

إيطاليا:رؤساء البلديات يدعون الحكومة إلى جعل الأقنعة إلزامية
في الهواء الطلق
البعثة الأممية- ليبيا: تحذيرمن حرمان الليبيين من الديمقراطية
مؤسسة دبي للمرأة تحتفي بعيد الاتحاد الخمسين
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
روما ، إفتتاح الحديقة الحيوية المبتكرة على سطح الفاو
انطلاق معرض ايكما للمركبات ذات عجلتين في ميلانو
ايطاليا .. اقامة شجرة الميلاد في كامبانيا
نابولي-كوفيد-19 .. 50 الف جرعة تطعيم في الصيدليات
فنان الشارع الأمريكي جونون معرض التعبير التجريدي..قصر فارنيزي
أيطاليا-تورينو..معرض الكتاب الدولي