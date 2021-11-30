كيليني مُدافع مُنتخب إيطاليا سعيد بالمركز13 في الكرة الذهبية

(أنسامد) - نوفمبر 30 - روما - عبر جورجيو كيليني، مُدافع مُنتخب إيطاليا، عن سعادته باحتلال المركز الثالث عشر في ترتيب جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول.



وكان كيليني قد لعب دوراُ مهماً في فوز الأزوري بلقب كأس أمم أوروبا "يورو 2020" بعد الفوز على المُنتخب الإنجليزي في النهائي الذي استضافه ملعب ويمبلي الشهير في العاصمة البريطانية لندن.



وكتب كيليني، عبر حسابه على تويتر، :"من دواعي الشرف حصولي على المركز الثالث عشر في هذا الترتيب المرموق لجائزة الكرة الذهبية، وأوجه الشُكر لهؤلاء الذين صوتوا لي".



وتابع مُدافع يوفنتوس حديثه بالقول :"هذا تتويج للإنجاز الذي حققناه سوياً مع زملائي في المُنتخب الإيطالي خلال البطولة الأوروربية، وذكلك للسنوات العديدة من الانتصارات بقميص يوفنتوس".



(أنسامد).



