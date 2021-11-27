مشجعو نابولي يكرمون مارادونا في الذكرى الأولى لوفاته

إيطاليا:تشكيل فريق عمل على متغير COVID الجديد
مستشفى سبالانزاني: سلالة جنوب أفريقيا ليست في إيطاليا حتى الآن
محادثات البابا فرنسيس والرئيس ماكرون تركزت على الشرق الأوسط
وأزمة المناخ
الإمارات تعلن تعليق دخول القادمين من جنوب أفريقيا وناميبيا
وليسوتو وإسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا وموزمبيق من 29 نوفمبر
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
روما ، إفتتاح الحديقة الحيوية المبتكرة على سطح الفاو
انطلاق معرض ايكما للمركبات ذات عجلتين في ميلانو
ايطاليا .. اقامة شجرة الميلاد في كامبانيا
نابولي-كوفيد-19 .. 50 الف جرعة تطعيم في الصيدليات
فنان الشارع الأمريكي جونون معرض التعبير التجريدي..قصر فارنيزي
أيطاليا-تورينو..معرض الكتاب الدولي