مشجعو نابولي يكرمون مارادونا في الذكرى الأولى لوفاته

(أنسامد) - نوفمبر 27 - روما - لم تمنع الأمطار الغزيرة التي تهطل على نابولي يوم أول الخميس الجماهير من التجمع خارج ملعب كرة القدم بالمدينة لتكريم دييغو مارادونا في الذكرى الأولى لوفاته.



وافتتحت المدينة تمثالا للأرجنتيني السابق ولاعب نابولي الكبير خارج الملعب الذي أعيد تسميته على اسم مارادونا عقب وفاته.



حتى أن بعض الأرجنتينيين انضموا إلى مشجعي اللاعب في نابولي وهم يغنون الأغاني المخصصة له.



قال رجل مسن: "مارادونا هو القديس جانواريوس (شفيع نابولي ، سان سان جينارو)"."إنه ابن نابولي. إنه معنا دائمًا وسيظل كذلك".



وأضافت امرأة أرجنتينية: "مارادونا لا يفشل في حب نابولي لأن دييغو كان مثلنا ، أحد الأشخاص .النابوليتيون مثلنا مثل الأرجنتينيين. لن يكونوا قادرين على نسيانه أبدا". (أنسامد).



