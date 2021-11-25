دوري الأبطال: الأنتر يحجز مقعدا في دور الـ16

(أنسامد) - نوفمبر 25 - روما - حجز نادي إنتر ميلان، مقعدا في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على شختار دونتسك بـ 2 صفر، في سان سيرو، أمس الأربعاء، بينما أحيا إيه سي ميلان آماله، من جديد بعد هزيمته لنادي أتليتكو مدريد بـ 1 صفر.



ونجحت الثنائية التي أحرزها مهاجم إنتر، إيدن دتزيكو، في جعل الفريق يحل في المرتبة الثانية من المجموعة الرابعة، بـ 10 نقاط، في حين يظل أمامه مباراة واحدة باقية، بينما يفصله عن ريال مدريد، متصدر المجموعة نقطتين فقط.



وفيما يتعلق بنادي إيه سي ميلان، فقد قفز إلى المرتبة الثالثة من المجموعة الثانية، بعد هدف متأخر أحرزه جونيور مسياس، في الدقيقة 87. ويظل متصدر المجموعة نادي ليفربول، برصيد 15 نقطة، بينما يحتدم الصراع على المركز الثاني بين بورتو الذي لديه 5 نقاط، وبين ميلان وأتليتكو الذين لديهم 4 نقاط.



وتبقى مباراة ميلان أمام ليفربول، حيث سيستضيف النادي الإيطالي نادي ليفربول الذي لن يكون لديه شيء يلعب لأجله في المباراة الأخيرة، بينما سيتواجه بورتو وأتليتكو. (أنسامد).



