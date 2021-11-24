بونوتشي يحدد أسباب سقوط يوفنتوس الكبير أمام تشيلسي

(أنسامد) - نوفمبر 24 - روما - قال ليوناردو بونوتشي أن يوفنتوس يجب أن يتعلم الدروس من هزيمته أمام تشيلسي برباعية نظيفة في دوري أبطال أوروبا، وأن يتعلم من بعض خصال فريق البلوز.



تأهل البيانكونيري بالفعل لدور الـ16، لكن تم سحقهم من قبل نادي تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج بأربعة أهداف، ليتراجع الفريق الأبيض والأسود للمركز الثاني في المجموعة.



قال بونوتشي مدافع يوفنتوس لشبكة سكاي سبورت بعد نهاية اللقاء : "إنها هزيمة ثقيلة بالتأكيد..علينا أن نتعلم من الدرس، فأمام هذه الفرق يجب أن تلعب بسرعة 100 كيلو متر في الساعة..لأنهم سيعاقبونك إذا كنت بطيئاً". (أنسامد).



