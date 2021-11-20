تنس : انسحاب ماتيو بيريتيني من نهائيات كأس ديفيز

(أنسامد) - نوفمبر 20 - روما - انسحب ماتيو بيريتيني يوم الجمعة من دور المجموعات في نهائيات كأس ديفيز ضد الولايات المتحدة وكولومبيا في تورينو بسبب إصابة في البطن أجبرته على الخروج من نهائيات اتحاد لاعبي التنس المحترفين في تورينو.



قال اللاعب الروماني المصنف 7 عالميًا والبالغ من العمر 25 عامًا على إنستغرام: "من غير المجدي أن أخبرك كم كانت هذه الأيام القليلة الماضية مؤلمة ومخيبة للآمال بالنسبة لي ، فمن بين جميع السيناريوهات المحتملة ، هذا بالتأكيد هو الأصعب في القبول" وأضاف "أنا أتوقف ، نعم ، ولكن فقط لأتمكن من إعادة اللعب بشكل أقوى وأمنح نفسي ولكم جميعًا انتصارات ومشاعر أكبر. فريق (كأس ديفيز) لدينا هو واحد من أقوى الفرق على الإطلاق وأنا متأكد من أنه سيحمل ألواننا عالية للغاية". (أنسامد).



